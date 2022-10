Mercato – L’Inter è pronta a chiudere per Matturro del Defensor Sporting

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il club nerazzurro sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da circa 6 milioni di euro , per assicurarsi in estate il difensore mancino, già dalla prossima estate.

Difficile pensare che l'operazione Matturro possa essere legata al rinnovo di Milan Skriniar. Tuttavia, l'Inter si muove in anticipo e in prospettiva, visti i probabili addii in estate di De Vrij, in scadenza di contratto, e di Acerbi, che potrebbe fare ritorno alla Lazio. Inoltre, l'acquisto del giovanissimo difensore uruguagio permetterebbe di ringiovanire sensibilmente il reparto arretrato.