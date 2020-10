Mercato – Inter e Milan si sfidano per Soumaré: possibile sconto del Lille

In attesa del derby di sabato 17 ottobre tra Inter e Milan, i due cugini sono pronti a sfidarsi sul mercato. Come riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, i due club condividono sulle rispettive agende uno stesso obiettivo per il centrocampo. Si tratta di Boubakary Soumaré, giovane centrocampista classe 1999 di proprietà del Lille, volto noto in casa nerazzurra per via degli ammiccamenti già palesati nell’ultimo anno.

Anche nell’ultima finestra di calciomercato, a ridosso della scadenza dello scorso lunedì, sia l’Inter che il Napoli avevano tentato invano un tentativo con il Lille per la cessione del centrocampista. La dirigenza francese, che qualche settimana fa aveva rifiutato 35 milioni di euro dal Newcastle, sarà costretta la prossima estate a rivedere il prezzo per il cartellino. Soumaré andrà infatti in scadenza di contratto nel giugno 2022 e, con un solo anno a disposizione, potrebbe trasformarsi in una vera e propria occasione per qualsiasi club.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<