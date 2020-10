CdS – Rabbia Inter, gruppo decimato in vista del derby. Squadra ‘al completo’ solo da venerdì

Non gira particolarmente bene all’Inter nell’ultimo periodo. I casi di coronavirus all’interno dello spogliatoio, divenuti ieri addirittura sei con l’ultimo tampone positivo riscontrato ad Ashley Young, si sono infatti verificati in un momento comprensibilmente complicato per qualsiasi top club con numerosi calciatori nel giro delle Nazionali. Attualmente, infatti, ad Appiano Gentile sono davvero pochi i giocatori rimasti a disposizione di Antonio Conte e in vista del derby la situazione appare sempre più drammatica.

Il tecnico leccese, che spera quantomeno di recuperare Alessandro Bastoni a partire da giovedì, dovrà rinunciare per buona parte della settimana ai propri calciatori ancora in giro con le nazionali. Difatti, stando al programma dei rientri riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, i nerazzurri dovrebbero rientrare tra mercoledì e giovedì. Insomma, il primo ed ultimo allenamento con l’intero gruppo a disposizione di Antonio Conte si svolgerà solamente nella giornata di venerdì, vale a dire a sole 24 ore dal derby tra Inter e Milan.

