CdS – Inter, gruppo squadra in isolamento fiduciario. Consentito il tragitto casa-Appiano, mentre per i nazionali…

A partire da oggi siamo entrati ufficialmente nella settimana che porta al derby tra Inter e Milan. Una gara che conserva ovviamente il sapore speciale che la contraddistingue, sebbene dovrà fare a meno del calore dei tifosi in un San Siro svuotato dal coronavirus. Inoltre, a causa dei numerosi casi di coronavirus riscontrati sia all’interno dello spogliatoio nerazzurro che in quello rossonero, è evidente che rispetto alle sfide del passato ci troviamo di fronte ad una situazione inedita.

Per quanto riguarda le ultime di casa Inter, stando a quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, i giocatori e membri del gruppo squadra da oggi potranno rispettare l’isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni. Come stabilito dall’Asl milanese, verrà così consentito il tragitto fino al centro sportivo Suning per lo svolgimento degli allenamenti. In riferimento ai nazionali, invece, prima di aggregarsi al gruppo nerazzurro dovranno chiaramente svolgere i consueti tamponi per ottenere il via libera alla ripresa degli allenamenti.

