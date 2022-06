Mercato – Non solo l’Inter su Milenkovic: spunta la concorrenza della Juve

Nikola Milenkovic è un profilo molto interessante, specie per squadre come l' Inter che giocano con la difesa a 3. Il ragazzo, con il dovuto metro di paragone, potrebbe diventare un degno erede di Milan Skriniar , ormai, pare, destinato al PSG . I nerazzurri da tempo seguono il ragazzo serbo, visto come la ciliegina sulla torta piuttosto che come un'alternativa a Bremer, primo obbiettivo in difesa. Tuttavia la strada potrebbe essere più complicata del previsto.

Nonostante l'Inter abbia da tempo avviato i contatti con l'entourage del serbo per trovare un'intesa di massima in attesa dei colloqui con la Fiorentina, secondo Sky Sport anche la Juventus starebbe monitorando la situazione sul giocatore. I bianconeri infatti sarebbero ai ferri corti in fase di rinnovo con de Ligt e, in caso di cessione già in questa sessione, vorrebbero cautelarsi con un profilo giovane ma già di esperienza, proprio come Milenkovic. Chi la spunterà nel Derby di mercato?