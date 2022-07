Mercato – Inter, Milenkovic ha scelto i nerazzurri: pronta offerta da 15 milioni?

L'Inter sembra intenzionata a stringere i tempi per chiudere tutte le proprie operazioni in entrata sul mercato. In attesa di capire come finirà con Dybala, con campane e versioni contrastanti ogni giorno sulla fattibilità dell'operazione, tutte le altre piste calde portano alla difesa. In attesa di capire quale sarà il futuro di Skriniar, i nerazzurri hanno infatti nel mirino due nomi importanti. Il primo è, ovviamente, Bremer, per moltI non direttamente legato all'uscita dello slovacco. Il secondo sarebbe proprio l'erede dell'attuale difensore nerazzurro: Nikola Milenkovic.