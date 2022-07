Pinamonti, Monza o Atalanta? Pedullà: “Sta pensando a un club seriamente”

Andrea Pinamonti è tra i giocatori presenti al ritiro dell' Inter ma il suo futuro non sarà in nerazzurro. L'attaccante classe 1999 sarà ceduto (magari con un diritto di recompra): le due contendenti principali sono Monza e Atalanta , ma sembrerebbe che ci sia stata un'accelerata da parte del club di Berlusconi.

Come scrive Pedullà in questo tweet, ora Pinamonti pensa seriamente al Monza che ha alzato l'offerta per l'attaccante. L'Atalanta resta in corsa ma prima dovrà fare spazio, cedendo uno tra Muriel e Zapata.