Mercato – Nainggolan fuori dal progetto, l’Inter apre alla cessione. Il Cagliari spera: le ultime

Radja Nainggolan non rientra più nei piani di Antonio Conte e potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione di mercato. Il tecnico salentino ieri in conferenza stampa ha risposto in maniera stizzita alle domande sul centrocampista belga, attualmente ai box per un problema muscolare ma in ogni caso mai inserito nelle rotazioni della formazione nerazzurra.

In estate il presidente del Cagliari Tommaso Giulini era stato in forte pressing per riavere il centrocampista a titolo gratuito, dovendo fare un forte sforzo per pagare l’ingaggio del belga, ma la dirigenza nerazzurra aveva chiuso la porta. Allora l’esigenza era quella di monetizzare, ragion per cui non si era acconsentito ad una cessione che non garantisse i giusti profitti.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com ora la situazione è cambiata, perché l’Inter ha bisogno di investire sul mercato in una sessione che si preannuncia complicata, ed in cui anche il solo liberarsi del pesante ingaggio di Nainggolan potrebbe fare comodo. Per questo motivo, il club meneghino è disposto anche alla cessione a titolo gratuito: il Cagliari aspetta fiducioso.

