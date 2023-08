Mercato – L’Inter alza l’offerta per Pavard? C’è l’alternativa

Proseguono le trattative tra l’Inter e il Bayern Monaco per potare Benjamin Pavard a Milano. I nerazzurri hanno bisogno di alzare l’offerta per provare a convincere i tedeschi, che in caso di addio del francese avrebbero bisogno di un sostituto.

Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza interista vorrebbe provare ad avvicinarsi alla richiesta dei bavaresi da 35 milioni di euro, sfruttando una migliore articolazione dei bonus. La notizia viene confermata anche da Tuttosport.

In ogni caso, entrambi i quotidiani sono concordi sul fatto che l’Inter si stia tutelando nel caso la trattativa non andasse in porto. L’alternativa c’è e si chiama Perr Schuurs. Per lui, però, il Torino chiede 40 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Pavard sta spingendo molto per trasferirsi all’Inter e questo potrebbe essere un fattore decisivo per convincere il Bayern Monaco ad accettare l’offerta nerazzurra, che potrebbe farsi sempre più vicina ai desideri dei tedeschi. D’altronde, l’esborso per Schuurs rischierebbe di essere addirittura maggiore.