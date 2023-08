Lautaro sempre più BOMBER: numeri da RECORD in Serie A

Lautaro Martinez ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi: doppietta contro il Monza e 3 punti regalati all’Inter nella prima gara nella nuova veste da capitano. Una prestazione eccezionale, che dimostra ancora una volta come il Toro sia uno dei bomber più prolifici della Serie A.

Nel 2023, infatti, l’argentino ha segnato 16 gol in campionato (solo Osimhen ha fatto di più 19. Non solo, dall’esordio nel 2018, Lautaro ha segnato per ben 13 volte più di un gol: 11 doppiette e 3 triplette. Un numero incredibile battuto solo da Cristiano Ronaldo e Immobile (19 e 18).