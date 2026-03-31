Inter, 35 milioni per Palestra? Ma l’Atalanta…

La ricerca dell’esterno destro in casa Inter potrebbe non essersi esaurita con il mercato di gennaio, quando sul tavolo nerazzurro erano presenti diversi nomi ma la dirigenza ha scelto di attendere il rientro di Denzel Dumfries e di dare fiducia a Luis Henrique.

Una scelta che ha permesso di rimandare ogni decisione, ma che difficilmente basterà anche in vista della prossima stagione. In estate, infatti, sarà inevitabile fare valutazioni più approfondite: da una parte il rendimento di Luis Henrique, dall’altra la situazione di Dumfries, legata anche alla clausola da 25 milioni di euro che potrebbe portare l’olandese lontano da Milano.

Il nome è caldo anche a livello mediatico. Il Corriere dello Sport parla apertamente di “sogno Palestra”, mentre il Corriere di Bergamo conferma le difficoltà di un’eventuale dialogo con la Dea: “Palestra rientrerà tra pochi mesi e l’Atalanta non vuole cederlo all’Inter che si è messa già in fila: i milanesi avrebbero pronta l’offerta da 35 milioni per il difensore 21enne“.

Il vero ostacolo, perciò, resta la trattativa con i nerazzurri di Bergamo. I precedenti recenti insegnano – basti pensare al caso Lookman – che l’Atalanta è storicamente poco incline a rafforzare una rivale italiana.