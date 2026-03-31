L’Inter BLINDA Dimarco: dialoghi per il rinnovo

Federico Dimarco e l’Inter sono vicini a un accordo per il rinnovo di contratto, con l’obiettivo di prolungare l’attuale intesa fino al 2030. Attualmente, il contratto del laterale sinistro scade nel 2027, ma il club è pronto a offrire un significativo adeguamento economico per blindare uno dei protagonisti della rosa nerazzurra.

La stagione di Dimarco è stata eccezionale: in tutte le competizioni ha collezionato 38 presenze, segnando 7 gol e fornendo 15 assist (transfermarkt). Numeri che confermano il suo ruolo chiave nel sistema di gioco di Cristian Chivu, sotto la cui guida il giocatore ha trovato nuova linfa grazie a continuità di minutaggio e piena fiducia. E uno stato di forma che ha di certo sorpreso.



Il Corriere dello Sport, infatti, scrive: “L’unico punto fermo al momento è Federico Dimarco. L’arrivo di Chivu lo ha portato a un livello mai raggiunto prima, sia tecnico che atletico, permettendogli di spazzare via le macerie provocate dallo scorso finale di stagione. Dimarco è tornato prepotentemente al centro del progetto della squadra che lo ha cresciuto e lanciato, prima di riaccoglierlo dopo una serie di prestiti. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, si respira tranquillità reciproca tra le parti in merito al rinnovo di contratto, di cui si parlerà molto presto“.

L’avvicinarsi della scadenza contrattuale – 30 giugno 2027 – non desta preoccupazioni: c’è piena consapevolezza del legame profondo che Dimarco ha con il club e la volontà reciproca di trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti.