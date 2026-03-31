La frenata mostrata dall’Inter nelle ultime partite di campionato prima della sosta ha potenzialmente riacceso una corsa Scudetto che ora vede Milan e Napoli distanti rispettivamente 6 e 7 punti dal primo posto. I nerazzurri tornano in campo con una sfida complessa, perché a San Siro arriverà la Roma di Gian Piero Gasperini, in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e momentaneamente in classifica dietro al Como e a pari punti con la Juventus.

Scommessa consigliata: 1

Entrambe le squadre sono in un momento delicato della stagione. L’Inter deve assolutamente riprendere la marcia verso lo Scudetto, nella speranza che la sosta per le Nazionali possa aver rappresentato un momento di stacco benefico, soprattutto dal punto di vista mentale. La Roma invece è passata nel giro di un paio di giornate da un allungo potenzialmente decisivo per il posto Champions nello scontro diretto contro la Juventus, ad essere ripresa all’ultimo e poi, insieme ai bianconeri, superata da un Como in forma smagliante.

Le quote di Inter-Roma

Queste le principali quote di Inter-Roma proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.60 4.00 5.25 Bet365

GOL NO GOL 1.92 1.82 Betsson

1X 1-2 x2 1.14 1.24 2.10 Snai

Probabili formazioni Inter-Roma

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen.

Dove vedere Inter-Roma: diretta tv e streaming

Inter-Roma verrà trasmessa domenica 5 aprile alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Roma sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.