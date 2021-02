Mercato – L’Inter alza l’offerta per Rui Silva e sorpassa il Betis

Dinnanzi alle voci di mercato degli ultimi tempi, ieri sera Samir Handanovic ha dato una grande risposta con una prestazione di altissimo livello contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il portiere sloveno, infatti, è stato autore di parate incredibili e decisive di fronte alle conclusioni velenose dell’asso portoghese. Nonostante ciò, si continua a parlare di un possibile erede per il futuro dei pali nerazzurri individuato nell’attuale portiere titolare del Granada che a fine stagione andrà in scadenza di contratto.

Si tratta ovviamente di Rui Silva, estremo difensore il cui profilo – che la redazione di Passione Inter ha tratteggiato nel dettaglio pochi giorni fa – piace non poco ai dirigenti nerazzurri. Reduce dalla grande stagione che ha portato il Granada a qualificarsi in Europa League e a giocarsi nelle prossime settimane i sedicesimi con il Napoli, il portiere portoghese ha già scelto di non rinnovare il proprio contratto e andare via a costo zero il prossimo giugno.

Secondo quanto riferito in Spagna da El Gol Digital, l’Inter avrebbe pure superato la concorrenza del Betis Siviglia che fino a questo momento aveva invece lavorato assiduamente con l’entourage del calciatore. Sebbene Rui Silva stesse per raggiungere un’intesa di massima con il club andaluso, sembra proprio che l’offerta contrattuale dei nerazzurri abbia rimischiato le carte in tavola, convincendo immediatamente l’estremo difensore a stoppare la trattativa con gli spagnoli e sognare un approdo a Milano.

