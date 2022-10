Mercato – Ottimismo in casa Inter per Skriniar, ma la strada resta in salita

Il club riuscirà a trattenere il difensore?

Pietro Magnani

La questione rinnovo di Milan Skriniar è sicuramente uno degli argomenti più caldi in casa Inter, tanto che nemmeno la possibile cessione del club riesce a offuscarla. Le recenti parole di Beppe Marotta hanno però gettato nuova luce sulla trattativa, instillando speranza nel cuore dei tifosi.

In parecchi infatti nelle ultime settimane erano ormai certi dell'addio a parametro zero dello slovacco se non addirittura, in "saldo" durante il mercato di gennaio. Tuttavia Marotta ha confermato la volontà della società di rinnovare il contratto del difensore. Skriniar è al centro del progetto, come dimostra la fascia da capitano indossata nelle ultime uscite. Ovviamente l'Inter non potrà competere con le cifre del PSG, ma il cuore può fare la differenza. E, come ribadito anche dall'amministratore delegato, quello di Skriniar è colorato di nerazzurro.

Marotta ha anche cerchiato una data come cruciale per discutere il rinnovo: il ritorno con il Viktoria Plzen. Qualora la partita finisse come tutti sperano, con il passaggio del turno, allora l'euforia potrebbe dare un grosso incentivo alla trattativa. La certezza degli ottavi metterebbe il club in una posizione di forza per cercare di convincere lo slovacco a rimanere a Milano.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Certamente le parole di Beppe Marotta, per quanto incoraggianti e ottimiste vanno prese con le pinze. In primis perché il dirigente è un grandissimo oratore. In secondo luogo perché, come ribadito ieri proprio da Marotta, i matrimoni si fanno in due. La volontà dell'Inter c'è. Così come quella di Skriniar di sedersi ad ascoltare. Resta da capire se stima e affetto saranno sufficienti per allontanare definitivamente lo spettro del PSG.