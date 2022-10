Cessione Inter, spunta l’interesse di 4 fondi. E Zhang valuta una ‘terza via’

Dopo l'indiscrezione diffusa nella giornata di ieri dall'autorevole Financial Times, emergono nuovi retroscena sulla possibile cessione del club da parte di Suning. Come risaputo da tempo, infatti, la famiglia Zhang ha affidato nelle mani di Goldman Sachs e Raine Groupe il mandato di ricercare sul mercato finanziario possibili acquirenti per la società nerazzurra, lanciando un importante segnale sulle intenzioni future del gruppo asiatico.