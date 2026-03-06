La difesa dell’Inter sarà uno dei reparti con maggiore necessità di interventi in vista della prossima stagione. Sia Francesco Acerbi che Stefan De Vrij hanno il contratto in scadenza e per il momento non arrivano segnali di rinnovo, mentre anche Matteo Darmian si appresta a lasciare il club a parametro zero. La società nerazzurra dovrà quindi muoversi con decisione per rinforzare il reparto arretrato.

Tra i profili principali che l’Inter sta seguendo spicca il nome di Oumar Solet, difensore dell’Udinese che sta offrendo ottime prestazioni in questa stagione. Il centrale francese era arrivato in Friuli a costo zero, una mossa che si sta rivelando vincente per i bianconeri. Secondo alcune indiscrezioni provenienti anche dalla Francia, un primo incontro per sondare le possibilità dell’operazione potrebbe verificarsi già nelle prossime settimane, entro il mese di aprile.

Il ds interista Piero Ausilio segue con attenzione l’evoluzione del giocatore. La valutazione del cartellino non dovrebbe superare i 20-25 milioni di euro, considerando che il contratto di Solet scade tra a giugno 2027. L’Inter proverà quindi a far forza anche su questo aspetto per chiudere l’operazione a cifre più vantaggiose.