6 Marzo 2026
Probabili formazioni Milan-Inter: Calhanoglu e Thuram in panchina!
Le probabili scelte di Allegri e Chivu
Domenica sera San Siro si accende per uno dei derby più attesi. Alle 20:45 Milan e Inter tornano a sfidarsi in una stracittadina che vale molto più dei soliti tre punti: i nerazzurri potrebbero dare una zampata decisiva al campionato, portandosi addirittura a +13 sui rossoneri, attualmente secondi in classifica. Dall’altra parte, la squadra di Massimiliano Allegri punta a reagire, con l’obiettivo di accorciare il distacco e mantenere vive le speranze nella corsa al titolo.
Di seguito le probabili formazioni della sfida valida per la 28a giornata di Serie A.
8 Marzo 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Milan 3-5-2
Formazione16 – Maignan 23 – Tomori 5 – De Winter 31 – Pavlovic 56 – Saelemaekers 19 – Fofana 14 – Modric 12 – Rabiot 2 – Estupinan 11 – Pulisic 10 – Leao Massimiliano Allegri
Panchina
1 Terracciano, 37 Pittarella, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 27 Odogu, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Füllkrug
Ballottaggi
Estupinan-Bartesaghi 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Loftus-Cheek, Gabbia, Gimenez (da valutare)
diffidati
Fofana, Rabiot, Athekame, Saelemaekers
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 9 Thuram
Ballottaggi
Calhanoglu-Zielinski 60-40% Zielinski-Mkhitaryan 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro
diffidati
Nessuno
Arbitro: Daniele DOVERI
Assistenti: Baccini – Berti
Quarto Uomo: Marchetti
Var: Abisso – AVAR: Di Bello