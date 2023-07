Yann Sommer è il prescelto dall’Inter per sostituire André Onana. In casa nerazzurra non ci dubbi e, anzi, sembra esserci fretta per poter dare a Inzaghi un portiere prima della partenza per la tournée in Giappone, prevista per il 23 luglio. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Secondo la Rosea, infatti, sarebbe questo l’obiettivo di Marotta e Ausilio, pronti a presentare un’offerta al Bayern Monaco per il portiere svizzero. Rientrato il timore di un temporeggiamento dei bavaresi (pronti a puntare su Mamardashvili al posto di Sommer), i dirigenti nerazzurri proveranno, allora, a strappare una cifra più bassa rispetto alla clausola rescissoria.

L’offerta dell’Inter, pertanto, dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. I nerazzurri e Inzaghi hanno fretta, dal momento che il tecnico si ritrova con i soli Di Gennaro, Radu e Stankovic, con gli ultimi due già con le valigie in mano.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha preso la sua decisione: accantonato momentaneamente Trubin, la scelta numero uno è Sommer, che però va portato in nerazzurro quanto prima. Inzaghi deve poter lavorare con un nuovo estremo difensore. Il vantaggio è che, sotto certi punti di vista, specie nella gestione del pallone, le caratteristiche dello svizzero potrebbero rendere meno traumatica la transizione da Onana.