L’estate di Romelu Lukaku ha preso una svolta inaspettata. Da uomo mercato, pronto a tornare all’Inter da leader, a giocatore isolato, fuori rosa al Chelsea e senza reali pretendenti in Europa (la Juventus sembra avere altre priorità) dopo il tradimento ai nerazzurri.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che racconta di come il giocatore voglia risolvere la situazione e abbia addirittura provato a mandare segnali (indiretti) per capire eventuali margini per ricucire il rapporto con l’Inter. La risposta è secca: nessuna possibilità.

L’indicazione sarebbe dello stesso presidente Steven Zhang, rimasto molto deluso dal comportamento del giocatore. Stato d’animo che accompagna anche il gruppo squadra e Simone Inzaghi, che avrebbe puntato su di lui come titolare inamovibile.

Infine, c’è la rottura insanabile con il mondo Inter, con i tifosi che hanno fatto capire bene la loro reazione negativa e la loro posizione nei confronti del giocatore. Il matrimonio tra Lukaku e l’Inter è ufficialmente finito, e il “merito” è tutto del belga.

L’opinione di Passione Inter

Com’è giusto che sia, l’Inter ha ormai chiuso definitivamente la pagina Romelu Lukaku. Il doppio gioco portato avanti dal giocatore insieme al suo avvocato, Sebastien Ledure, non poteva essere accettato dai nerazzurri, che per il suo ritorno a Milano si erano impegnati in prima linea con il Chelsea, nonostante le difficoltà economiche dell’operazione. I nerazzurri continuano a cercare un attaccante, ma il belga non è più nella lista dei possibili acquisti.