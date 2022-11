Mercato – L’Inter vuole Thuram subito, ma prima servono delle cessioni

Marcus Thuram è il nome forte per il futuro dell'attacco dell' Inter . Il francese, in scadenza a giugno con il Borussia Moenchengladbach , potrebbe lasciare la Germania già a gennaio. I nerazzurri vogliono provarci, ma l'esborso economico complica l'operazione.

Il nome più probabile per ottenere dei fondi di mercato è quello di Gagliardini, la cui partenza si fa sempre più concreta, visto anche l'interessamento di alcuni club. Ma potrebbe non essere sufficiente: per avere Thuram in nerazzurro per la seconda parte di questa stagione, sarebbe necessario un ulteriore sforzo in uscita.