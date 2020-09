Mercato – Inter e Tottenham trattano, Skriniar intanto mette like ambigui…

Milan Skriniar, che ieri non è stato impiegato contro la Fiorentina, potrebbe presto iniziare una nuova avventura oltremanica, al Tottenham. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club continuano a trattare, anche se per ora le parti sono piuttosto distanti.

L’Inter infatti non vuole meno di 50 milioni di euro subito, mentre i londinesi preferirebbero un prestito con obbligo di riscatto e a cifre inferiori. Dato che però Mourinho vuole fortemente lo slovacco, il Tottenham ha per ora preso tempo senza mollare la presa, sperando di poter tornare alla carica con soldi freschi dopo aver monetizzato le cessioni di esuberi come Aurier, Rose e Foyth.

Intanto però Skriniar potrebbe aver seminato un piccolo indizio social sulle sue intenzioni per il futuro: tra gli oltre 2 milioni di like per la presentazione di Gareth Bale nel New White Hart Lane, c’era anche quello del difensore nerazzurro. Una casualità o una volontà concreta di giocare con il fuoriclasse gallese?

Quale che sia la risposta, in un momento tanto delicato e nel mezzo di una trattativa di mercato, certe disattenzioni o frecciatine che siano, si potrebbero evitare.

