Dalla Spagna – Isco pronto a lasciare il Real Madrid, anche l’Inter in corsa: alto il prezzo del cartellino

Isco è pronto a lasciare il Real Madrid: è questa la notizia di mercato riportata dal Mundo Deportivo, che parla anche della sfida fra le numerose squadre interessate al fantasista spagnolo. In prima linea il Manchester City, che ha messo gli occhi da diverso tempo sul calciatore dei Blancos, ma in Premier League sono in corsa anche l’Arsenal e l’Everton di Carlo Ancelotti, che ha già allenato il talento in passato.

In partita anche l’Inter, pronta a duellare in Serie A con Juventus e Milan, senza dimenticare il Siviglia di Lopetegui. Assicurarsi le prestazioni del calciatore non sarà facile, dato che il Real Madrid ha bisogno di riempire le sue casse svuotate dalla crisi generata dal Covid e richiede una cifra non inferiore ai 50 milioni: un prezzo non indifferente, viste le difficoltà in cui versa il mondo del calcio.