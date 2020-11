Sensi, ci siamo. Fissata la data del rientro in gruppo, nel mirino la partita con il Sassuolo

Oramai ci siamo: per Stefano Sensi si avvicina la tanto attesa data del ritorno in campo, dopo l’ennesimo stop a causa di un infortunio che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco a partire dal mese di ottobre. Il centrocampista ha sempre collezionato ottime prestazioni quando chiamato in causa, ragion per cui il suo rientro sarà molto importante in un momento così delicato della stagione, con l’Inter attesa da una lunga serie di partite decisive fra campionato e Champions League.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sensi rientrerà in gruppo a partire dalla giornata di domani: nel mirino c’è la sfida con il Sassuolo, sua ex squadra, in programma sabato prossimo alle ore 15.

