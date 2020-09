Mercato – Lampard blinda Kanté: “Tutti vorrebbero uno come lui, ma me lo tengo stretto”

Frank Lampard è di poche parole e scaccia via tutti i pretendenti per N’Golo Kantè: nella vigilia dell’incontro del suo Chelsea contro il Brighton il tecnico ha parlato a BBC 5 Sport Live toccando anche l’argomento mercato.

Il sogno di Antonio Conte pare allontanarsi dall’Inter: “Leggo molte voci su Kantè, ma io certamente non intendo perderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Voglio tenerlo a tutti i cosi, per me è un ottimo elemento. É un giocatore incredibile, tutti lo vorrebbero. Viene da qualche infortunio di troppo, l’anno scorso non ha avuto continuità. Ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo”.

Kantè nella passata stagione, la prima con Lampard al Chelsea, vanta 28 presenze con 3 reti, messe a segno tutte in Premier League.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<