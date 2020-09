Non è sicuramente una novità: Marcelo Brozovic ha già dimostrato più volte di essere imprevedibile soprattutto per quanto riguarda il look. Il centrocampista dell’Inter infatti sul suo account Instagram ha postato una foto con il nuovo taglio capelli decisamente particolare.

Nuova stagione e nuovo look per EpicBrozo, preso anche più volte in giro dal suo compagno di squadra Romelu Lukaku…

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<