Il rinnovo di Calhanoglu fino al giugno 2027 ovviamente è una grande notizia. Innanzitutto perché lega un calciatore dall’importanza strategica nel centrocampo nerazzurro per tante altre stagioni con la maglia dell’Inter. Ma non solo, visto che l’ex rossonero sarebbe altrimenti entrato nell’ultimo anno di contratto con il rischio di perderlo a zero nell’estate 2024, come già avvenuto con Perisic nella passata stagione e con Skriniar in questa.