Mercato – L’Inter attende offerte per Brozovic ed Eriksen: previsto un addio

Manca solamente una settimana per la chiusura ufficiale del calciomercato prevista il prossimo lunedì 5 ottobre, ma le manovre sia in entrata che in uscita del club nerazzurro potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni. Come ripetuto più volte dall’amministratore delegato Beppe Marotta, tutto dipenderà soprattutto dalle cessioni: qualora l’Inter dovesse liberarsi di Skriniar e di un centrocampista illustre, queste libererebbero lo spazio per un altro centrale di difesa e per il sogno Kanté.

Stando alle ultime riportate da La Gazzetta dello Sport, pur di accogliere l’equilibrio a centrocampo che garantirebbe l’arrivo del centrocampista del francese, Conte sarebbe disposto a privarsi di un calciatore tra Brozovic ed Eriksen. Il futuro di entrambi i giocatori a Milano è da considerare a rischio e in caso di offerte soddisfacenti sarà addio. Una volta incassati i soldi delle loro cessioni gli acquisti potranno finalmente sbloccarsi, anche se il tempo a disposizione non sarà certo un buon alleato.

