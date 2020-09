GdS – Inter, Darmian atteso ad Appiano entro domani. E torna Gervinho come suggestione!

Dopo aver ceduto Antonio Candreva alla Sampdoria, l’Inter può finalmente chiudere una volta per tutte l’acquisto di Matteo Darmian dal Parma. L’arrivo del difensore ex Manchester United, chiesto già lo scorso anno da Antonio Conte, potrà in parte risolvere i grossi problemi visti alla prima giornata in campionato contro la Fiorentina, anche se l’impressione è che qualcosa potrebbe ancora muoversi nel reparto arretrato qualora Skriniar dovesse andare al Tottenham.

Come scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Darmian è atteso tra oggi e domani a Milano per sostenere visite mediche e deporre la firma sul nuovo contratto nerazzurro. Negli ultimi discorsi tra Inter e Parma per la definizione dell’affare, sarebbe però rientrato clamorosamente anche il nome di Gervinho. Si tratta di un profilo che era già stato sondato dal club interista nelle scorse settimane e che adesso può tornare di moda sul mercato.

Ovviamente, qualora l’Inter dovesse accelerare anche per l’ingaggio del veloce centravanti ivoriano, a quel punto dovrebbe rispedire Andrea Pinamonti in prestito. L’attaccante classe 1999, riscattato nuovamente a titolo definitivo dal club nerazzurro, era infatti tornato per occupare la casella di quarta punta. Ma, con l’eventuale inserimento di Gervinho sull’asse Milano-Parma, le gerarchie del reparto avanzato potrebbero nuovamente essere rivoluzionate.

