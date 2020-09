Mercato – Tottenham, settimana decisiva per Skriniar: l’Inter concede un solo tentativo

A partire da oggi, inizia ufficialmente la settimana in cui – nel bene o nel male – si deciderà il futuro all’Inter di Milan Skriniar. Il centrale slovacco, come specificato più volte dal club, potrebbe essere sacrificato sul mercato a fronte di un’offerta economica equivalente al suo reale valore. Secondo quanto riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, a partire da oggi ogni giornata potrebbe essere quella buona per ricevere un’offerta ufficiale da parte del Tottenham nei confronti del difensore.

Non sono previsti ulteriori incontri tra i due club, dopo i diversi faccia a faccia della scorsa settimana. L’Inter concederà un’ultima offerta al club londinese, nella quale dovranno quadrare i numeri giusti per sbloccare la cessione. La base di partenza riguarda una parte fissa da 40 milioni di euro, più una variabile legata chiaramente a ricchi bonus. Successivamente i nerazzurri dovranno rimettersi alla ricerca di un sostituto di Skriniar per la difesa, da regalare a Conte il prima possibile.

Nelle ultime ore è schizzato in pole position nuovamente Chris Smalling. Il Manchester United potrebbe infatti aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto, consentendo così all’Inter di investire il bottino ricavato dalla cessione dello slovacco sul nome di Kanté. In calo invece le quotazioni del giovanissimo Kabak, mentre Milenkovic – ideale per il sistema difensivo di Conte – ha una valutazione fin troppo elevata.

