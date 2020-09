GdS – Ranocchia ha detto sì al Genoa: l’Inter sblocca la cessione

Un primo importante indizio di mercato sul ritorno di fiamma del Genoa per Andrea Ranocchia, lo aveva dato il nuovo direttore sportivo del club emiliano Daniele Faggiano, nelle seguenti parole pronunciate nel corso del pre-partita del match giocato e perso ieri con un tennistico 6-0 contro il Napoli: “Ranocchia? Ci interessa da inizio mercato, poi il ragazzo ci ha detto che voleva aspettare, ora vediamo come va a finire”.

Un tentennamento normale quello del centrale umbro, legatissimo ai colori nerazzurri con i quali avrebbe probabilmente voluto vincere un trofeo importante prima di andar via. Ma, come raccontato nelle ultime ore e confermato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Genoa ha finalmente incassato il sì del calciatore al trasferimento a titolo definitivo. Da definire i contorni dell’operazione, ma in settimana si attende il via libera per l’annuncio ufficiale.

