Mercato – Lucca fa gola alle big della Serie A: Derby d’Italia in vista?

Inter e Juve lo hanno messo nel mirino

Come riportato da Tuttosport, tutto sembra apparecchiato per l'ennesima sfida di mercato tra Inter e Juventus. Al centro della loro eterna guerra c'è proprio Lucca, giovane attaccante del Pisa che sta impressionando tutti alla prima stagione in Serie B, che sta dominando a suon di goal e prestazioni sontuose. I bianconeri seguono il ragazzo da tempo, tanto che già lo scorso anno era nel mirino della squadra Under 23 bianconera. Il centravanti dell'Under 21 però, addirittura osservato speciale di Mancini per il Mondiale 2022, difficilmente lascerà Pisa a gennaio, ma non è escluso che l'Inter ci provi, specie qualora dovesse riuscire a separarsi anticipatamente da Alexis Sanchez, ricavandone un tesoretto. Lucca sarebbe il diamante da sgrezzare perfetto per Inzaghi, il vice Dzeko ideale: sotto la supervisione del Cigno di Sarajevo potrebbe consacrarsi definitivamente.