Moratti: “Inter-Juve del ’98? Anche col VAR l’avrebbero fatta finire così…”

"Un ritorno in società non è praticabile"

" Mourinho ? Lo sento ancora, certamente. Sono felice sia tornato in Italia. Lo presi perché mi ricordava tanto il Mago Herrera : diverso, abilissimo comunicatore, bravo a provocare, acuto e intelligente. Oltre naturalmente ad essere un vincente. Anche con Mancini siamo rimasti sempre molto legati, lui è un ragazzo molto emozionale. È sia il suo pregio che il suo difetto. A Roberto ti affezioni per come vive il calcio, ma a volte troppa emozionalità porta a commettere errori, quando prevale sul resto. Ad esempio come quando disse che a fine stagione se ne sarebbe andato.

Sul progetto InterSpac: "Ho apprezzato il loro coraggio. Credo però che in Italia un'iniziativa simile non sia praticabile, specie per i numeri drammatici nei bilanci delle società. In Germania si arriva a quote del 15-20%, ma con quote accessibili a tutti e rischi limitati per chi investe. Mi fanno molta tenerezza i tifosi "comuni" disposti a mettere i 1000 euro per la propria squadra. La SuperLega? Presentata troppo male, non si può fare una cosa del genere senza ascoltare gli appassionati e uscendo dal sistema. Suning? I problemi a monte arrivano fino a valle. Ma sento che le cose stanno migliorando, voglio essere ottimista. Hanno provato più volte, anche di recente, a farmi tornare in società, ma è una strada che non è più percorribile ormai".