Mercato – Salgono le quotazioni di Luiz Felipe per la difesa dell’Inter

Il brasiliano potrebbe arrivare a parametro zero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un nome in forte ascesa per la difesa nerazzurra è quello di Luiz Felipe della Lazio. Il difensore della Lazio potrebbe arrivare a parametro zero a giugno, a differenza di Bremer. Il centrale del Torino infatti starebbe per rinnovare con i granata, così da massimizzare la sua cessione estiva ad almeno 25-30 milioni. Troppi, soprattutto se De Vrij dovesse rimanere. Ecco perché Luiz Felipe, che pure sta discutendo ma senza molta convinzione il rinnovo con Lotito, è una alternativa molto interessante. A differenza di Bremer però, il biancoceleste arriverebbe a Milano come prima alternativa ai titolari e non come giocatore dell'11 tipo di Inzaghi.