Mercato – Satriano raggiunge Agoumé: accordo ad un passo col Brest

Il giovane attaccante farà esperienza in Francia

Martin Satriano è un prospetto interessante per il futuro dell'attacco dell 'Inter , ma in prima squadra, amichevoli estive a parte, ha trovato pochissimo spazio finora. L'uruguagio però avrà la possibilità di mettersi in mostra nei prossimi sei mesi.

Come riportato da Corriere dello Sport, Satriano infatti verrà ceduto in prestito al Brest, squadra dove milita anche l'ex Primavera dell'Inter Agoumé, per aumentare il proprio minutaggio e poter quindi "farsi le ossa". Il club ha promesso di fatto all'Inter di farlo giocare spesso, proprio quello che i nerazzurri speravano. Prima di procedere con l'operazione, che vedrà comunque l'ex Primavera rientrare a giugno alla base, gli verrà prolungato il contratto probabilmente fino al 2026 o 2027. Sfuma quindi la pista che lo voleva a Cagliari per rimanere in Serie A.