Mercato – Tutti pazzi per Darwin Nunez, anche l’Inter alla finestra

Derby di mercato in vista?

Darwin Nunez è sicuramente uno degli attaccanti più in forma di questa stagione. La punta uruguagia in forza al Benfica ha trascinato il club portoghese ai quarti di Champions League e ha dimostrato a più riprese di poter stare tranquillamente in un grande club. La sua crescita ovviamente non è passata inosservata e, come riporta anche il portale A BOLA, sarebbero diversi i club interessati all'attaccante.

Su Nunez infatti avrebbero messo gli occhi l'Arsenal, il West Ham, il Tottenham e anche, a sorpresa, Milan e Inter. L'ipotesi però per quanto riguarda i due club milanesi, è abbastanza difficile da mettere in pratica in maniera concreta. Nessuno infatti pagherà la clausola rescissoria da 150 milioni, questo è certo, ma il valore del ragazzo è indiscutibile, così come la difficoltà di strappare buoni prezzi al Benfica. Il club lusitano quasi sicuramente partirà da una base d'asta di almeno 60 milioni, tanti, troppi, per adesso per l'Inter ed il Milan. Se i nerazzurri però dovessero cedere uno dei propri gioielli, magari Lautaro Martinez, non è da escludere un investimento di peso per rimpolpare l'attacco.