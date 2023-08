Il trasferimento di Benjamin Pavard all’Inter è ancora in sospeso. Il Bayern Monaco non ha dato il via libera all’operazione, ma il giocatore stesso sta forzando la mano affinché ciò avvenga: ieri ha saltato di nuovo l’allenamento con i bavaresi.

Una scelta non banale, come sottolinea il Corriere dello Sport, dal momento che si trattava della rifinitura in vista della sfida odierna contro l’Ausburg. Pavard si è tirato fuori dalla contesa: il difensore vuole il nerazzurro.

L’Inter, dal canto suo, spera in una soluzione in tempi brevissimi: la società ha fissato per domani la deadline, altrimenti si punterà sun profilo alternativo. Il timore dei nerazzurri, infatti, è di non avere il tempo di imbastire una nuova trattativa, nel caso qualcosa andasse storto con Pavard, rimanendo così con il buco in difesa.

L’opinione di Passione Inter

Il Bayern Monaco continua a non dare il via libera, ma è chiaro come Pavard stia facendo di tutto per farsi liberare dal proprio club. L’Inter vuole il francese, ma più si avvicina la chiusura del mercato più questo temporeggiamento dei tedeschi rischia di diventare controproducente. Inzaghi ha bisogno di un difensore, Pavard o non Pavard.