Ora è ufficiale: Alexis Sanchez è tornato a essere un giocatore dell’Inter. Il cileno, che ha cambiato numero rispetto alla sua prima esperienza in nerazzurro, è arrivato da svincolato e ora dovrà lavorare duramente per trovare la condizione migliore.

Come riportato dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, El Nino Maravilla non sarà a disposizione contro il Cagliari, ma avrebbe già messo nel mirino la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina per il suo nuovo esordio in nerazzurro. Sarà l’ultima gara prima della sosta per le nazionali, che oltretutto vedrà Sanchez impegnato anche con il CIle.

Tanto lavoro da fare per il cileno, che in queste settimane da svincolato si è comunque allenato da solo per non perdere la forma. Inzaghi spera di averlo al top il prima possibile, per aggiungere un’altra opzione al suo reparto d’attacco.

L’opinione di Passione Inter

Un giocatore con la corporatura di Sanchez non dovrebbe avere troppe difficoltà a entrare in condizione. Questa, perlomeno, è la speranza dell’Inter e di Inzaghi. Tuttavia, la pausa per le nazionali rischia di essere un ostacolo. Molto dipenderà anche dall’abnegazione e dalla determinazione di Sanchez. E questo fa bene sperare: quelle non sono mai mancate all’attaccante cileno.