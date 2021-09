MERCATO – Perisic lascerà a fine stagione, l’Inter ha già puntato l’erede

Un nome di spicco in arrivo per la fascia?

Pietro Magnani

Ivan Perisic, esterno croato dell'Inter, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022. Il calciatore, pur avendo promesso a Simone Inzaghi di volersi impegnare per vincere ancora in questa stagione, a fine anno poi cercherà fortuna altrove. Ecco perché l'Inter si sta già muovendo per il suo erede.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, Marotta lo avrebbe già trovato. O perlomeno messo nel mirino. Si tratta di Robin Gosens, esterno tedesco dell'Atalanta letteralmente esploso nelle ultime due stagioni. Il ragazzo è in rampa di lancio, anche nel giro della nazionale teutonica, e certamente vuole uno step successivo nella propria carriera. Ecco perché l'Inter potrebbe essere la squadra giusta per invogliarlo a puntare in alto, pur rimanendo in un campionato che conosce come quello italiano.

L'ostacolo sicuramente è l'Atalanta, bottega sempre cara in cui comprare. Il ragazzo poi è in scadenza nel 2024, quindi non si può nemmeno aspettare eccessivamente che si avvicini la scadenza. In tal senso la volontà del giocatore potrebbe essere fondamentale, ecco perché il corteggiamento di Marotta è già partito.