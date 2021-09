UFFICIALE – Annunciata finalmente la terza maglia dell’Inter 2021/2022

Il kit verrà indossato contro il Real Madrid?

Dopo tanta attesa finalmente l'Inter ha lanciato ufficialmente la propria terza maglia per la stagione 2021/2022. Sul proprio sito ed i canali social, il club nerazzurro ha scritto: ""Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c'è un confine a dividerci. Ma non c'è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo. Orgogliosi di presentarvi il nostro Third Kit per la stagione 21/22"