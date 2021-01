Mercato – Pinamonti, quale futuro? No del Parma allo scambio con Gervinho

Acquistato questa estate ma solo tre presenze e 45 minuti in campo in stagione: Andrea Pinamonti non rientra nel progetto dell’Inter di Antonio Conte e l’ex Genoa è ufficialmente sul mercato. I nerazzurri infatti sono alla ricerca sia di un’altra punta sia di una destinazione per l’attaccante classe 1999.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti al momento si valutano anche opzioni all’estero. In Italia sarà difficile trovare acquirenti visto il valore comunque alto (circa 20 milioni di euro) ed un ingaggio importante, nonostante qualche club abbia chiesto informazioni. Tra questi c’era il Parma che però ha rifiutato lo scambio con Gervinho, profilo gradito a Conte per rinforzare il suo attacco. Pinamonti lavora per tornare al 100% dal punto di vista fisico, la società invece per la sua uscita.

