Mercato – Radu saluta l’Italia: l’Inter lo manda in prestito all’Auxerre

Non è andata granché bene l'avventura con la Cremonese di Ionut Radu . In prestito dall' Inter quest'estate, il portiere romeno ha trovato poco spazio e ora vuole provare una nuova avventura. Questa volta all'estero.

Come riporta il sito TuttomercatoWeb, Radu è cercato in Francia. Su di lui ci sarebbero Lorient e Auxerre, ma proprio quest'ultimi hanno trovato l'accelerata decisiva e ora sono a un passo dall'ufficialità dell'arrivo in prestito dell'estremo difensore di proprietà dell'Inter.