Ts – Tanti affari di mercato tra Inter ed Empoli: Parisi sarà il prossimo?

Stasera Inter ed Empoli saranno avversarie a San Siro, nella 19a giornata di Serie A , l'ultima del girone d'andata. Fuori dal campo, però, le due società sono in buoni rapporti, con tanti movimenti di mercato siglati negli ultimi anni. A questi potrebbe aggiungersene un altro in estate.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, l'Inter sarebbe molto interessata al profilo di Fabiano Parisi , terzino sinistro di proprietà dei toscani. I nerazzurri sperano di far fruttare a proprio favore i rapporti con l'Empoli, per superare così la concorrenza delle altre grandi del campionato italiano.

Parisi è sicuramente uno dei profili di fascia sinistra più interessanti del campionato di Serie A, sia per età che per qualità di rendimento. Proprio per questo motivo, superare la concorrenza non sarà semplice.

Lato Gosens: il tedesco ha rifiutato di lasciare l'Inter a gennaio, volenteroso di conquistarsi fiducia e minuti in nerazzurro. Tuttavia, vista anche la grande condizione di Dimarco, l'esterno teutonico sta continuando a trovare poco spazio e non è detto che in estate sia ancora così convinto di voler rimanere a Milano. Per questo motivo, un suo addio è un'opzione da non escludere.