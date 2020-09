Mercato – Salcedo vicinissimo al ritorno al Verona: si attende l’ok dell’Inter

Dopo l’incoraggiante esordio in campionato contro la Roma, l’Hellas Verona è pronta a rinforzarsi ulteriormente sul mercato con due vecchie conoscenze, tra cui un calciatore di proprietà dell’Inter. Come scritto dal noto giornalista Nicolò Schira, il club nerazzurro sta infatti per dare l’ok al ritorno in prestito di Eddie Salcedo alla corte di Ivan Juric, un vero e proprio pupillo del tecnico croato che ha spinto tantissimo per avere nuovamente a disposizione sia il centravanti classe 2001, che il giovane centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina.

Dopo aver svolto interamente il precampionato ad Appiano Gentile, Salcedo lascerà così ancora una volta la formazione nerazzurra per raggiungere il Verona in prestito annuale. Questa la notizia annunciata da Schira: “Il Verona in chiusura per due cavalli di ritorno: oggi atteso il via libera dell’Inter per Salcedo. Nei prossimi giorni Setti conta anche di definire il ritorno di Matteo Pessina dall’Atalanta. C’è il sì del centrocampista. Juric aspetta i suoi pupilli”.

