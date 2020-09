Sconcerti: “Inter in pieno mercato. Brozovic un paradosso, Eriksen se ne andrà”

Arrivato Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte, è giunto per l’Inter il tempo di mettere mano alle cessioni. Attualmente, spulciando la rosa nerazzurra, si contano ben 10 calciatori a centrocampo, compresi possibili esuberi come Joao Mario, Matias Vecino e il giovanissimo Lucien Agoumé che dovrebbe partire in prestito. Del centrocampo molto corposo della formazione nerazzurra, ha parlato Mario Sconcerti nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole:

VIDAL – “Centrocampo in pieno? Credo che sia in pieno mercato. Vedremo se arriverà Kantè e che fine farà Brozovic. Strano, perché fino a fine febbraio era il migliore e ora non sanno a chi darlo. Hanno parecchi elementi a centrocampo, quasi tutti nello stesso ruolo. Sensi può giocare anche regista, ma vedremo cosa accadrà sul mercato”.

ERIKSEN – “E’ un grande giocatore ma è in difficoltà con l’uomo addosso. In Italia o gioca in un altro tipo di squadra o nell’Inter rischia di essere un attaccante dietro Lukaku. Quel ruolo nell’equilibrio di Conte non c’è. E’ stato un grosso errore. Per me se ne andrà”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<