Mercato – Il Torino si allontana da Esposito: il motivo riguarda la formula

C’è stato più di un sondaggio tra Inter e Torino per valutare la possibilità di un trasferimento in Piemonte del giovane Sebastiano Esposito. Il classe 2002, seguito in questo momento soprattutto da Crotone in Serie A e Spal nella categoria cadetta, non andrà però nella formazione allenata da Marco Giampaolo. A svelarne i motivi è stato calciomercato.com, che ha raccontato i dettagli relativi alla formula.

Il Torino, dopo aver preso atto che l’Inter avrebbe lasciato andare il calciatore solamente in prestito secco senza alcuna opzione per il riscatto, ha immediatamente fatto dietrofront. Il direttore sportivo Davide Vagnati sta infatti cercando di acquistare un altro attaccante per allungare il reparto offensivo a disposizione di Giampaolo, ma con la sola possibilità di poter acquistare interamente il cartellino del nuovo calciatore. Formula, questa, chiaramente incompatibile con il prestito secco proposto dall’Inter che ha prontamente impedito la prosecuzione dell’affare.

