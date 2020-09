Di Marzio – Affare fatto tra Inter e Spezia: Agoumé ceduto in prestito!

Messo a segno il colpo Vidal, l’Inter ha immediatamente attivato i propri uomini di mercato sul fronte delle uscite. Tra questi, nonostante non fosse tra i calciatori in cima alla lista delle priorità, il club nerazzurro ha praticamente definito nelle ultime ore il passaggio in prestito secco di Lucien Agoumé allo Spezia. La formazione neo promossa in Serie A, da diverso tempo stava trattando il giovane centrocampista classe 2002 con il club interista e finalmente sembra aver raggiunto un accordo.

A dare la notizia – pochi minuti fa – è stato il sito gianlucadimarzio.com, che ha annunciato la chiusura positiva dell’operazione tra Inter e Spezia. Entrambe le squadre hanno dovuto rimandare l’esordio nel nuovo di campionato di Serie A per ragioni diverse. Il club nerazzurro per via degli impegni in Europa League che hanno ritardato la chiusura della scorsa stagione a fine agosto. Stesso discorso per la formazione ligure, occupata a lungo nei playoff di Serie B vinti ai danni del Frosinone.

