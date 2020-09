Mercato – Il Sassuolo può perdere Rogerio: Dalbert primo nome per la fascia

Tra i tantissimi esuberi attualmente presenti nella rosa dell’Inter e in attesa di una sistemazione definitiva, chi potrebbe presto lasciare Milano è Dalbert. Il terzino brasiliano si è messo in mostra nell’ultima stagione trascorsa in prestito alla Fiorentina, ma non ha comunque convinto il club viola a riscattarlo a titolo definitivo. Rientrato virtualmente in maglia nerazzurra, sta dunque cercando nuovi club dove poter proseguire la propria carriera e trovare lo stesso spazio che a Firenze era riuscito ampiamente a ritagliarsi.

Secondo il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, potrebbe effettivamente concretizzarsi un’operazione tra Inter e Sassuolo per lo stesso Dalbert. I rapporti tra i due club sono ottimi, e in caso di cessione di Rogerio al Newcastle, il difensore brasiliano nerazzurro diverrebbe il primo nome per la fascia sinistra degli emiliani. Questa la rivelazione del cronista: “Sassuolo: se si dovesse concretizzare l’addio di Rogerio che piace molto al Newcastle un nome gradito in entrata potrebbe essere Dalbert dell’Inter”.

