Mercato – Tuttosport rilancia: “Nei sogni della Juventus c’è Skriniar”

La Juventus ha in mente di rimpiazzare Chiellini con Milan Skriniar . La notizia di mercato che rilancia Tuttosport ha dell'incredibile: secondo il quotidiano torinese, in cima alla lista dei sogni di Max Allegri ci sarebbe proprio Milan Skriniar . La pista però rimane difficile e complicata per diversi motivi.

In primis, perché il difensore nerazzurro sta benissimo a Milano e lo ha espresso più volte. Poi, difficilmente l'Inter potrebbe privarsi del suo gioiello in difesa regalandolo, tra l'altro, a una diretta rivale. Anche se trovare un accordo, tra la Juventus e l'Inter, potrebbe non essere impossibile secondo Tuttosport. Recentemente, Milan Skriniar aveva ribadito il suo desiderio di rinnovare con l'Inter, visto il contratto in scadenza nel 2023. Lo scenario, quindi, di un suo addio appare oggi ancora molto lontano dalla realtà.