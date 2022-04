Nuovo stadio, l’Inter valuta il piano B senza accordo con il Milan: l’ipotesi

L'ipotesi sul tavolo della società nerazzurra

Se il Milan dovesse davvero costruirsi uno stadio da solo, cosa farebbe l'Inter? L'ipotesi da parte della società nerazzurra è ancora considerata remota e aspetta che questi rumors su una nuova proprietà rossonera diventino realtà ma una certezza c'è: i nerazzurri sicuramente non rimarrebbero a San Siro in uno stadio non di proprietà.